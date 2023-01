UEM divulga locais de prova do Vestibular 2022

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) divulga nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, os locais de prova do Vestibular 2023, conforme indica o cronograma do processo seletivo. Desse modo, a partir de hoje (12), os candidatos poderão consultar onde realizarão o exame por meio do site da UEM.

Os locais de prova serão em São Luís, Colinas, Caxias, São João dos Patos, Bacabal, Barra do Corda, Balsas, Codó, Santa Inês, Coelho Neto, Timon, Pinheiro, Grajaú, Presidente Dutra, Lago da Pedra, Pedreiras, Zé Doca, Coroatá, Itapecuru-Mirim, São Bento, Imperatriz, Açailândia e Estreito.

Provas

As provas do Vestibular 2022 serão aplicadas no dia 12 de fevereiro. Segundo o edital, a aplicação será realizada no período da tarde. Os candidatos poderão consultar os horários e informações sobre os locais de prova no cartão de confirmação de inscrição.

Os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência e deverão apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, será necessário levar caneta de tinta na cor azul-escura, fabricada em material transparente.

Conforme o edital, a avaliação contará com uma redação e com 50 questões objetivas sobre assuntos do Ensino Médio. Portanto, as questões objetivas serão sobre Conhecimentos Gerais, Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Conhecimentos Específicos.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UEM para o Vestibular 2022 é de 2.368 vagas em cursos de graduação de diversas áreas. Haverá reserva de vagas conforme as políticas afirmativas da UEM, que contemplam estudantes de escolas públicas e pessoas negras.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2022, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 23 de março. Na mesma data, a UEM deve divulgar o resultado da 3ª etapa do PAS 2022.

Acesse o site da UEM para mais informações.

