UEMG aplica provas do Vestibular 2023 neste domingo (29)

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) realiza neste domingo, dia 29 de janeiro, a aplicação da Prova de Conhecimentos Gerais do Vestibular 2023. De acordo com o edital, a aplicação será realizada no período da tarde. Os candidatos terão, no máximo, quatro horas para fazer a prova.

Os locais de prova serão em municípios onde estão localizadas as Unidades Acadêmicas da UEMG. De acordo com a universidade, os candidatos podem consultar os locais de horários de realização das provas no cartão de confirmação, disponível na Área do Candidato.

Para ter acesso aos locais de prova, os candidatos deverão apresentar o cartão da Prova de Conhecimentos Gerais e documento oficial de identificação com foto.

Além disso, a universidade exige que os candidatos levem caneta esferográ?ca de tinta azul ou preta fabricada em material transparente para responder para o preenchimento do Cartão de Respostas.

Ainda de acordo com o edital, o exame será composto por uma proposta de Redação em Língua Portuguesa e por uma Prova de Conhecimentos Gerais com 48 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio: Física, Matemática, História, Química, Biologia, Geografia, Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Vestibular 2023

Ao todo, a UEMG está ofertando 4.607 vagas no Vestibular 2023 para ingresso de novos alunos em 128 cursos de graduação distribuídos por 18 municípios. Parte das vagas está reservada para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado preliminar está prevista para 7 de março de 2023. Após a análise dos recursos, a UEMG publicará o resultado final no dia 13 de março. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas até o dia 20 seguinte.

Acesse o site da UEMG para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia tambémFuvest publica a lista de convocados na 1ª chamada do Vestibular 2023 da USP; saiba mais.