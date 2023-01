UEMS publica resultado final do Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, o resultado final do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem conferir a classificação final por meio do site da FAPEC (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) e no site da UEMS.

Também já estão disponíveis as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos contra o resultado preliminar. A divulgação da convocação de aprovados em 1ª chamada para as matrícula deve ser feita a partir de 1º de fevereiro. Na mesma data, a UEMS deve divulgar as orientações para as matrículas.

Como foi o Vestibular 2023?

As provas do Vestibular 2023 da UEMS foram aplicadas no dia 17 de dezembro de 2022. Conforme estabelecido no edital, a aplicação das provas aconteceu em Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

A avaliação foi composta por uma Prova Objetiva sobre por assuntos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio e com uma proposta de Redação em Língua Portuguesa.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da UEMS para essa edição do Vestibular é de 1.322 vagas em diversos cursos de graduação.

A universidade reserva vagas de acordo com as suas Políticas de Ações Afirmativas. Portanto, há vagas exclusivas para candidatos autodeclarados negros, para indígenas, para residentes do Mato Grosso do Sul e também para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o edital do Vestibular 2023 para mais informações.

