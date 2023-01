Uepa encerra inscrições do Parfor neste sábado (7)

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) encerra neste sábado, dia 7 de janeiro, o período de inscrição para o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor). De acordo com o edital, as pré-inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio da plataforma Capes de Educação Básica.

Para realizar a inscrição, é preciso ter cadastro na plataforma. Aqueles que não têm cadastro devem criar. Posteriormente, é preciso realizar ou atualizar o currículo, para quem já é cadastrado.

Com o currículo atualizado, os interessados poderão fazer a pré-inscrição nos cursos de graduação disponibilizados para cada professor, de acordo com as informações fornecidas na etapa de cadastro e/ou atualização curricular.

Parfor UEPA

O Parfor é uma política nacional de formação de profissionais do magistério da educação básica. Desse modo, as vagas ofertadas em cursos de graduação da UEPA são para professores da educação básica que não possuem graduação ou atuam em área diferente de formação.

De acordo com a UEPA, as vagas ofertadas são para seis municípios-sedes: São Miguel do Guamá, Salvaterra, Igarapé-Miri, Conceição do Araguaia, Cametá e Altamira. Os municípios atentem as localidades de São Miguel do Guamá, Garrafão do Norte, Aurora do Pará, Capitão Poço, Ourém, Salvaterra, Soure, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Igarapé-Miri, Mocajuba, Baião, Abaetetuba, Conceição do Araguaia, Redenção, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Floresta do Araguaia, Rio Maria, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Baião, Oeiras do Pará e Aldeia Boa Vista.

A UEPA é uma das instituições que desenvolve atividades do Parfor no Pará por meio da oferta de cursos de Licenciatura em Pedagogia, Letras Língua Inglesa, Letras Língua Portuguesa, Licenciatura Intercultural Indígena, Licenciatura em História, Ciências da Religião, Educação Física, Licenciatura em Ciências Naturais, Licenciatura em Matemática, Licenciaturas em Geografia e Filosofia. Acesse o site da UEPA para mais informações. E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário! Leia também UEA publica resultado final do Vestibular 2023 e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2022; saiba mais.