UEPG divulga principais datas do Vestibular, PSS e Vestibular EaD 2023

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) divulgou as principais datas e o conteúdo programático do Vestibular, Processo Seletivo Seriado (PSS) e Vestibular EaD 2023. Desse modo, os interessados já podem consultar os cronogramas e os conteúdos que serão cobrados nas provas de cada processo seletivo. Veja aqui.

De acordo com a instituição, o período de inscrição para o PSS 2023 será do dia 1º ao dia 30 de agosto, com aplicação de provas em 29 de outubro. Já as inscrições para o Vestibular 2023 poderão ser feitas no período de 1º de setembro a 5 de outubro deste ano. A aplicação das provas do Vestibular 2023 está marcada para o dia 26 de novembro.

Ainda conforme divulgado pela UEPG, as inscrições para o Vestibular Unificado EaD 2023 serão recebidas do dia 1º de fevereiro ao dia 1º de março, com aplicação das provas em 19 de março. O cronograma indica ainda que a divulgação do resultado está prevista para ser feita até 31 de março.

Obras literárias

As obras recomendadas para o PSS 1 são as seguintes: “Os Homens de Barro”, de Ariano Suassuna” e “Cumbe”, de Marcelo D’Salete. Já o gênero cobrado na redação será comentário de internet e narração escolar (narrativa de aventura, narrativa fantástica e continuidade de narrativa).

Para o PSS 2, a UEPG recomenda a leitura das seguintes obras: “Contos: Capítulo dos Chapéus, Um Homem Célebre, A Causa Secreta, Uma Senhora, O Caso da Vara”, de Machado de Assis; e “Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento”, de Marina Colasanti. A prova de redação para os inscritos no PSS 2 terá como gênero notícia e resposta argumentativa.

Os candidatos do PSS 3 e do Vestibular 2023 deverão ler os seguintes livros: “Clara dos Anjos”, de Lima Barreto; “Olhos D’Água”, de Conceição Evaristo; “Torto Arado”, de Itamar Vieira Junior; “Sentimento do Mundo”, de Carlos Drummond de Andrade; “Ay Kakyri Tama: eu moro na cidade”, de Marcia Wayna Kambeba. Os gêneros da prova de redação serão artigo de opinião e texto dissertativo-argumentativo.

Veja mais detalhes no site da UEPG.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também USP prorroga o período de inscrição da 1ª edição da seleção Enem USP 2023 até o dia 30 de janeiro; saiba mais.