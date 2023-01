UERJ divulga lista de obras para o Vestibular 2024

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) divulgou nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, a lista de obras literárias para o Vestibular Estadual 2024. De acordo com a publicação da universidade, os estudantes deve fazer a leitura dos seguintes livros:

“O meu amigo pintor”, de Lygia Bojunga;

“Anos de chumbo”, de Chico Buarque;

“Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco;

“O menino do pijama listrado”, de John Boyne.

A escolha das obras literárias ocorreu por meio de uma enquete feita pela UERJ na Revista do Vestibular que recebeu mais de 30 mil votos.

Nesta edição, o Vestibular não contará com um Exame Único como foi feito nos dois últimos anos devido à pandemia da Covid-19. A UERJ anunciou recentemente que retomará o formato tradicional do processo seletivo. Desse modo, o Vestibular Estadual 2024 contará com dois Exames de Qualificação e com um Exame Discursivo.

Desse modo, para o 1º Exame de Qualificação, a obra literária escolhida foi “O meu amigo pintor”, de Lygia Bojunga. Para o 2º Exame de Qualificação, a obra recomendada é “Anos de chumbo”, de Chico Buarque.

Para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas, parte do Exame Discursivo, a UERJ recomenda o livro “Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco, e para a prova de Redação, os estudantes devem ler e estudar “O menino do pijama listrado”, de John Boyne.

Datas dos exames

De acordo com o cronograma já informado pela UERJ, o 1º Exame de Qualificação será realizado no dia 4 de junho de 2023. A aplicação do 2º Exame de Qualificação está previsto para o dia 3 de setembro. Já a aplicação do Exame Discursivo está marcada para o dia 3 de dezembro.

Acesse o site da universidade para mais informações.

