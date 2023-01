UERJ divulga período de cadastros de cursos pré-vestibulares no Vestibular 2024

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) divulgou o período para o cadastramento dos cursos pré-vestibulares populares, comunitários similares, que desejarem solicitar isenção da taxa de inscrição do Vestibular Estadual 2024 para seus alunos.

Nesta edição, o Vestibular retorna ao seu formato tradicional, com a realização de dois Exames de Qualificação e um Exame Discursivo.

De acordo com o cronograma de procedimentos de isenção divulgado pela universidade, para o 1º Exame de Qualificação, os cursinhos poderão solicitar o cadastro entre 13 de fevereiro e 8 de março, com recebimento de documentação até o dia 9 seguinte. A UERJ divulgará o parecer sobre o cadastro no dia 13 de março.

Para solicitar a isenção da taxa para o 2º Exame de Qualificação, o período de solicitação de cadastro para os cursinhos será de 22 de maio a 6 de junho, com envio dos documentos até o dia 7 seguinte. A divulgação do parecer está prevista para o dia 12 de junho.

Todos os procedimentos para que os cursinhos solicitem isenção da taxa de inscrição devem ser feitos on-line, por meio do site da UERJ. Será necessário apresentar comprovante de cessão do espaço para o funcionamento do curso e documento de identidade do coordenador do curso.

Datas dos exames

A UERJ já havia informado as principais datas para o Vestibular Estadual 2024. O 1º Exame de Qualificação será realizado no dia 4 de junho de 2023, enquanto o 2º Exame de Qualificação está previsto para o dia 3 de setembro. Já a aplicação do Exame Discursivo está marcada para o dia 3 de dezembro.

Veja mais informações no site da universidade.

