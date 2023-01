Uesb divulga locais de prova do Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) divulgou nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro, os locais de aplicação das provas do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar onde realizarão o exame por meio do Cartão de Informação, disponível no site do Instituto Avalia.

A aplicação das provas do Vestibular 2023 está prevista para os dias 5 e 6 de fevereiro de 2023. A prova será composta por 85 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas ministradas no Ensino Médio e por uma redação em Língua Portuguesa, com a seguinte distribuição:

5 de fevereiro (domingo) : questões de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática e prova de Redação;

: questões de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Estrangeira e Matemática e prova de Redação; 6 de fevereiro (segunda): questões sobre Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

De acordo com o edital, os locais de prova serão em três cidades do interior da Bahia (BA): Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. A abertura dos portões de acesso aos locais de prova será às 7h10, com fechamento às 7h50 (horário local). A aplicação terá início a partir das 8h.

O candidato deverá comparecer ao local de realização da prova, munido de

caneta esferográfica de material transparente, de tinta azul ou preta e do documento oficial e

original de identificação com foto. Em alguns casos, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta total da UESB é de 915 vagas para ingresso de novos alunos em cursos de graduação no 1º semestre de 2023. Há reserva de vagas para candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, para pessoas negras, indígenas, quilombolas e para pessoas com deficiência (PcD).

Conforme o cronograma, a divulgação do Vestibular 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 24 de fevereiro.

Acesse o site da UESB para mais informações.

