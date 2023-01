UFAM divulga edital do PSC 2023; veja principais datas

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) publicou os editais do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2023. Desse modo, os interessados já podem conferir as orientações para as três etapas do PSC. Para os aprovados da 3ª etapa, a UFAM está ofertando mais de 2 mil vagas para 182 cursos de graduação.

As inscrições para a 3ª etapa do PSC 2023 serão recebidas no período de 10 de março a 3 de abril deste ano. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90,00.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site da Compec. Pode se inscrever para a 3ª etapa o candidato tenha realizado a inscrição nas duas etapas anteriores e tenha cursado a 3ª série do Ensino Médio em 2022.

O edital estabelece ainda que os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou que possuam renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio têm direito à isenção da taxa. Os pedidos de isenção poderão ser feitos das 10h do dia 27 de fevereiro até 17h do dia 28 de fevereiro, por meio da página da Compec.

Provas do PSC 2023

A aplicação das provas está marcada para o dia 30 de abril de 2023, no período das 8h15 às 13h15 (horário local). Haverá locais de prova em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins.

A avaliação será composta por 54 questões, de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática. Além disso, os candidatos responderão uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultado

A oferta total da UFAM é de 2.352 vagas para os 147 cursos de graduação de Manaus. Há ainda a oferta de 483 vagas para as 35 graduações ministradas nos campi localizados em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

O gabarito definitivo das provas está previsto para sair no dia 10 de maio, enquanto o resultado final será publicado em 31 de maio.

Acesse o site da UFAM para mais informações.

