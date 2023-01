UFC (CE) divulga edital de processo seletivo; 25 vagas para professores substitutos

A Universidade Federal do Ceará (UFC – CE) recebe a partir do dia 25 de janeiro de 2023 as inscrições para processo seletivo que visa o preenchimento de 25 vagas para professores substitutos.

Os candidatos devem comprovar nível superior e pós- graduação para concorrer a uma das vagas.

Os salários oferecidos pelo UFC – CE vão de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21 dependendo do cargo pretendido.

Vagas Processo Seletivo UFC – CE

A Universidade Federal do Ceará (UFC – CE) oferece, ao todo, 25 vagas para professores substitutos para atuação nos seguintes Campis, conforme segue abaixo:

Campus de Fortaleza

Língua Italiana – 1 vaga;

Teoria e História – 1 vaga;

Mecânica das Estruturas – 1 vaga;

Métodos Matemáticos, Equações Diferenciais e Controle de Processos – 1 vaga;

Reatores I e II – 1 vaga;

Eletroterapia / Termoterapia / Fototerapia / Fisioterapia nos Distúrbios do Assoalho Pélvico / Fisioterapia em ginecologia e Obstetrícia / Mastologia /Fisioterapia Estética /Fisioterapia Dermatofuncional – 1 vaga;

Fisioterapia na Saúde Funcional do Adulto, Idoso e na Atenção Primária em Saúde – Internato – 1 vaga;

Parasitologia – 1 vaga;

Patologia Humana – 2 vagas;

Gestão de Pessoas e Comportamento – 1 vaga;

Métodos Quantitativos – 1 vaga;

Contabilidade Avançada – 2 vagas;

Legislação Empresarial – 1 vaga;

Fundamentação Teórica em Comunicação – 1 vaga;

Esportes Coletivos e Estágio Supervisionado em Esportes – 1 vaga.

Instituto UFC Virtual

Design Multimídia – 1 vaga.

Campus de Crateús

Física e Matemática – 1 vaga;

Matemática para Engenharia – 1 vaga.

Campus de Quixadá

Engenharia de Software e Gestão – 1 vaga.

Campus de Russas

Engenharia Organizacional – 1 vaga.

Campus de Sobral

Endodontia / Clínica Integrada – 1 vaga;

Odontopediatria / Laboratório de Ortodontia – 1 vaga.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa ter nível superior e pós-graduação.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Os salários variam entre R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21.

Inscrições Processo Seletivo UFC – CE

Os interessados em concorrer a uma das vagas do UFC – CE devem realizar a inscrição entre os dias 23 de janeiro de 2023 a 27 de janeiro de 2023, de maneira online encaminhando a documentação exigida em edital para o Departamento da área de interesse do candidato. Mais informação no site da UFC.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 56,00 a R$ 146,00.

Etapas processo seletivo UFC – CE

O processo seletivo da Universidade Federal do Ceará (UFC – CE) contará com as seguintes provas:

Prova escrita de caráter eliminatório e classificatório;

Prova didática de caráter eliminatório e classificatório;

Clique aqui e leia o edital na íntegra para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do processo seletivo UFC CE 2023.