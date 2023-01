UFGD divulga locais de prova do Vestibular 2023

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) publicou nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro, os locais de prova do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem conferir onde irão realizar o exame por meio do site da instituição.

De acordo com o edital de convocação, a aplicação das provas será realizada nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí e Três Lagoas.

As provas do Vestibular 2023 da UFGD serão aplicadas no dia 5 de fevereiro, no período da tarde, das 13h às 18h30 (horário local). O fechamento dos portões de acesso aos locais de está marcado para às 13h.

Conforme as orientações da universidade, os candidatos devem comparecer aos locais de prova com pelo menos 60 minutos de antecedência. É necessário apresentar documento original de identificação com foto e levar caneta esferográfica preta ou azul escura, fabricada em material transparente.

Ainda de acordo com o edital, o exame será composto por uma prova de redação em Língua Portuguesa e por uma prova objetiva com 60 questões objetivas sobre assuntos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio.

Vagas e resultado

Ao todo, a UFGD está ofertando 982 vagas para 32 cursos de graduação de diversas áreas nas modalidades presencial e a distância. A universidade reserva parte das vagas segundo estabelece a com a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

A UFGD vai publicar o gabarito preliminar um dia após a realização das provas, com recebimento de recursos até o dia 8 de fevereiro. A divulgação do gabarito definitivo está prevista para o dia 28 seguinte.

Conforme o cronograma, o resultado preliminar será divulgado no dia 29 de março. Os interessados poderão interpor recursos até o dia 31 do mesmo mês. O resultado final está previsto para o dia 10 de abril.

Acesse o site da UFGD para mais informações.

