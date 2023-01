UFJF divulga datas do Pism 2024, com provas em dezembro de 2023

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) já divulgou as principais datas do Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism) 2024. De acordo com a universidade, a publicação do edital com todas as informações do certame deverá ser feita entre os meses de junho e julho de 2023.

Conforme o comunicado da UFJF, a aplicação das provas dos três módulos do Pism 2024 está marcada para os dias 9 e 10 de dezembro de 2023. Geralmente, a universidade realiza a aplicação das provas nas seguintes cidades: Juiz de Fora, Governador Valadares, Muriaé, Petrópolis e Volta Redonda.

O Pism é constituído por três módulos. Cada módulo acompanha uma série do Ensino Médio. Desse modo, ao final do 1º ano, os estudantes fazem as provas do Módulo I. Os estudantes que concluíram o 2º ano fazem o Módulo II. Já o Módulo III é exclusivo para estudantes do 3º ano.

Apenas no Módulo III os candidatos concorrem às vagas ofertadas pela UFJF para ingresso em seus cursos de graduação com a soma dos três desempenhos. As provas do primeiro módulo valem 20% da nota final, enquanto as notas do segundo módulo valem 30% da nota final. Já as notas do terceiro módulo correspondem a 50% da nota final.

As vagas ofertadas pela UFJF são para ingresso em cursos de graduação de diversas áreas ministrados nas unidades da universidade que ficam em Juiz de Fora (Zona da Mata de Minas Gerais) e na cidade de Governador Valadares, no Leste do estado.

