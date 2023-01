UFLA publica edital da 3ª etapa do PAS para ingresso em 2023

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) publicou o edital referente à terceira etapa do Processo de Avaliação Seriada (PAS), para os candidatos do Grupo XXII, Triênio 2021-2023). A seleção visa o ingresso de novos alunos ainda no primeiro semestre letivo deste ano.

De acordo com o documento, o período de inscrição para a 3ª etapa do PAS 2023 será de 16 a 27 de janeiro de 2023. Os interessados poderão se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do site do PAS. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Na 3ª etapa do PAS, a UFLA não aplica provas próprias para avaliar os estudantes do 3º ano. Conforme estabelecido pela universidade, a avaliação é feita com o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do referido período.

Desse modo, no momento da inscrição, além de informar todos os dados pessoais solicitados, será necessário fornecer o número de inscrição no Enem 2022 e informar o curso pretendido e a opção de grupo das vagas.

Vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta da UFLA para os aprovados na 3ª etapa do PAS é de 534 vagas para os cursos de graduação na cidade de Lavras e 36 vagas para os cursos de graduação ofertados na cidade de São Sebastião do Paraíso. As oportunidades são para ingresso no 1º semestre letivo de 2023.

A universidade reserva 50% das vagas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

A UFLA reserva 40% do total de vagas de cada curso para o PAS. As demais vagas (60%) são ofertadas através do SiSU (Sistema de Seleção Unificada).

Veja detalhes no site da universidade.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unifesp inicia nesta quinta-feira (12) a aplicação das provas do Vestibular Misto 2023; saiba mais.