UFMS recebe inscrições para cursos sem vestibular até 6 de janeiro

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para seleção que visa o ingresso em diversos cursos de graduação para refugiados e portadores de diploma e transferência externa. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 6 de janeiro.

Conforme as orientações do documento, os interessados devem ser inscrever via Internet, exclusivamente por meio do site da UFMS. Para se inscrever, o estudante deverá se cadastrar no site para ter acesso à Área do Candidato. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Seleção e vagas

O Processo Seletivo conta com a oferta de 1.609 vagas e não conta com vestibular. A seleção consistirá da conferência das informações e dos documentos anexados no momento da inscrição. As oportunidades são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023.

As vagas ofertadas são para cursos de graduação ministrados nos campi da UFMS localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Três Lagoas, Paranaíba, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Nova Andradina e Coxim.

Resultados

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 13 de janeiro, com recebimento de recursos nos dias 16 e 17 seguintes.

Já a publicação do resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, será feita no dia 19 de janeiro. Os convocados deverão realizar as matrículas no período de 20 a 25 do mesmo mês. O início das aulas está marcado para o dia 6 de março.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

