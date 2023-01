UFPB oferta mais de 100 vagas para a EJA

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) abriu o período de matrícula para mais de 100 novas vagas em curso do Ensino Médio para Educação de Jovens e Adultos (EJA). As vagas são para o público em geral. De acordo com o cronograma, os interessados podem se matricular até o dia 18 de janeiro.

Conforme o edital podem se inscrever para fazer o curso estudantes que tenham 18 anos ou mais e que estejam fora da continuidade escolar, ou seja, que não concluíram o ensino médio no tempo regular.

O procedimento de matrícula pode ser feito de forma presencial, no NEJAEM, em funcionamento no Centro de Educação (CE) da UFPB. Para auxiliar o aluno a realizar essa matrícula presencial, o NEJAEM disponibiliza um formulário para coletar as informações dos interessados.

Além disso, há também a possibilidade de realizar a matrícula via internet, por meio do site do e-Saber, já que o curso é ofertado pela UFPB em parceria com a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba.

Vagas

Ao todo estão sendo ofertadas 100 vagas. As oportunidades estão distribuídas pelo ciclo 5, que corresponde ao 1º e 2º ano, e pelo ciclo 6, correspondente ao 3º ano do Ensino Médio. A UFPB ofertará 11 turmas no Centro de Educação (CE). As aulas serão no período da tarde, das 13h às 17h, e no horário da noite, das 19h às 22h.

O quantitativo de vagas foi informado pela coordenadora do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio (NEJAEM), Maria de Fátima dos Santos Oliveira. Além das mais de 100 novas vagas, a ação garante a matrícula daqueles que já são alunos da EJA. O início das aulas está previsto para o dia 18 de fevereiro.

