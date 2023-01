UFPB publica resultado final do Processo Seletivo EaD 2023

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) publicou nesta quinta-feira, dia 5 de janeiro, o resultado final do Processo Seletivo 2023 para ingresso em cursos de graduação na modalidade EaD (Educação a Distância). Desse modo, os candidatos podem consultar a lista de classificados através do site da UFPB.

De acordo com a universidade, os candidatos aprovados deverão realizar o cadastramento obrigatório. O procedimento deverá ser feito on-line, com o envio dos documentos solicitados no SIGAA, das 8h do dia 9 de janeiro de 2023 até 16h do dia 10 de janeiro de 2023. A lista de documentos necessários para o cadastramento pode ser consultada através deste edital.

PS EAD 2023

Conforme estabelecido no edital, a classificação dos inscritos para o PS EAD 2023 foi feita a partir do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, puderam participar da seleção os candidatos que fizeram uma das últimas cinco últimas edições do Enem (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021).

Ao todo, a UFPB está ofertando 485 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. O início das aulas está previsto para o dia 24 de julho deste ano. As vagas do PS EaD 2023 são ofertadas no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

O edital indica ainda que as vagas são para ingresso em sete cursos de licenciatura (Letras Libras, Pedagogia, Ciências Agrárias, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português e Matemática) e estão distribuídas pelos polos nas cidades de Alagoa Grande, Conde, Duas Estradas, Itaporanga, Lucena, Mari, Pitimbu, Santa Luzia, Taperoá, Cuité de Mamanguape, João Pessoa, Araruna e Livramento.

Acesse o edital do PS EaD na íntegra para mais informações.

