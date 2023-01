UFPR divulga lista de obras literárias para o Vestibular 2024

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), através do Núcleo de Concursos, divulgou nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro, a relação de obras literárias e referências bibliográficas para as provas do Vestibular 2024. Desse modo, os interessados já podem consultar as listas por meio do site do Núcleo de Concursos.

De acordo com o documento liberado na tarde de hoje (20), serão cobradas as seguintes obras literárias brasileiras na avaliação:

1. A falência, de Julia Lopes de Almeida;

2. Liras de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga;

3. Morte e vida severina, de João Cabral de Melo Neto;

4. Noite na taverna, de Álvares de Azevedo;

5. Nove noites, de Bernardo Carvalho;

6. O livro das semelhanças, de Ana Martins Marques;

7. Quarto de despejo, de Carolina Maria de Jesus;

8. Sagarana, de Guimarães Rosa.

A universidade recomenda que as candidatas e os candidatos sirvam-se de qualquer versão integral das obras, independentemente da editora.

A UFPR divulgou ainda as listas com as referências bibliográficas para as questões das disciplinas de Literatura Brasileira, Filosofia, Sociologia e Música. Além disso, a universidade também publicou hoje o programa oficial de prova por áreas do conhecimento.

Principais datas do Vestibular 2024

De acordo com o informado pela universidade, o edital de abertura do vestibular e o Guia do Candidato serão publicados em maio deste ano. O período de inscrição para o Vestibular 2024 será do dia 1º de junho ao dia 23 de agosto de 2023.

Conforme o cronograma, a aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 22 de outubro. A lista de candidatos aprovados na 1ª fase e convocados para a 2ª fase será liberada em 13 de novembro.

Já a aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 3 e 4 de dezembro, enquanto o resultado final do Vestibular 2024 está previsto para o dia 17 de janeiro de 2024.

