UFR divulga oferta de vagas para a 1ª edição do SiSU 2023

A Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) já divulgou o termo de adesão referente à 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2023. De acordo com o documento, a oferta total da instituição é de 771 vagas. As oportunidades são para 18 cursos de graduação ministrados nos campi da UFR localizados em Rondonópolis (MT).

Ainda conforme estabelecido no termo de adesão, do total das vagas, 381 vagas serão para a seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral. Outras 390 vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Portanto, mais da metade das vagas são exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

SiSU 2023/1

De acordo com o cronograma do Ministério da Educação (MEC), as inscrições para a 1ª edição do SiSU 2023 serão recebidas no período de 16 a 24 de fevereiro de 2023. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A divulgação da chamada única do SiSU 2023/1 está prevista para o dia 28 de fevereiro. Os candidatos não convocados poderão continuar na disputa por uma vaga através da lista de espera.

A seleção do SiSU é feita com o aproveitamento das notas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, só poderão se inscrever os estudantes que tenham participado do Enem 2022 e que não tenham zerado a prova de redação ou feito o exame na condição de “treineiro”.

O Inep aplicou as provas do Enem 2022 nos dias 13 e 20 de novembro. O desempenho dos participantes está previsto para o dia 13 de fevereiro de 2023.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEA publica resultado final do Vestibular 2023 e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2022; saiba mais.