UFRB disponibiliza curso para gestão do tempo

A gestão do tempo é algo extremamente necessário nos dias atuais. Isso porque o cotidiano está cada vez mais corrido, com mais atividades para fazer, e o tempo livre cada vez menor. Pensando nisso, a UFRB desenvolveu o curso de Administração do Tempo.

Esse curso serve para ajudar, não só na vida profissional, aumentado a produtividade, mas, também, na vida pessoal. Dessa forma, é possível realizar mais tarefas relacionadas ao trabalho e ao cotidiano, além de ter mais tempo livre para atividades de lazer.

Saiba mais sobre o curso para ajudar na gestão do tempo no artigo abaixo!

Como é feita a inscrição?

A inscrição é feita online, acessando a página do curso. Contudo, antes de se matricular no curso, quem estiver interessado precisa criar um login no Sistema AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) Acadêmico. Essa plataforma é por onde os cursos online da UFRC são ministrados. Assim, sem o login nesse site, não é possível ter acesso aos cursos.

Qualquer pessoa pode criar um perfil nessa plataforma para ter acesso ao curso. O acesso ao curso é aberto tanto para a comunidade interna, quanto externa da faculdade, dessa forma, não precisa ser aluno da universidade nem de qualquer outra. Agora, quem já possui o login, só precisar entrar no seu perfil e realizar a inscrição no site.

Como funciona o curso?

Esse curso de gestão do tempo, chamado Administração do Tempo, faz parte dos cursos de Educação Continuada EAD da UFRC. Isso significa que eles são 100%online e possuem o objetivo de aprofundar em um tópico especifico para aprimorar a formação dos interessados.

Por ser no modelo EAD, ele possibilita que o aluno crie seu próprio cronograma, adaptando a qualquer rotina. Além disso, possuem cargas horárias pequenas, o que torna esses cursos uma forma rápida de capacitação.

]O curso de Administração do Tempo, por exemplo, possui uma carga horária de 20 horas. As vagas são ilimitadas e qualquer pessoa pode fazer. Porém, por ser online, o acesso a um dispositivo conectado a internet é imprescindível para a realização do curso.

O curso fornece certificado? Se sim, como consegui-lo?

Sim, o curso de gestão de tempo, oferecido pela UFRC, disponibiliza certificado. Assim, é possível usá-lo para complementar o currículo, aumentando sua capacitação profissional. Entretanto, para ter acesso ao certificado, o aluno precisa ter obtido, no mínimo, uma pontuação de 60% nas atividades avaliativas.

Além disso, existe um período mínimo para a liberação do certificado. Assim, mesmo que o curso seja feito em dois dias, o aluno terá que esperar para conseguir o documento. Isso serve para motivar o aluno a realizar as atividades com calma. Dessa forma, é possível aproveitar, ao máximo, tudo que o curso tem a oferecer, sem preocupar em conseguir o certificado de forma rápida.

É importante ressaltar que esse curso não possui nenhum acompanhamento de tutores ou de professores. Isso significa que o estudo e aprendizagem do aluno dependem, exclusivamente, dele. Logo, é preciso ter disciplina para que o conhecimento transmitido pelo curso, seja aproveitado.