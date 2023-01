UFRGS realiza 2º dia de provas do Vestibular 2023

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) realiza neste domingo (15) o segundo dia de provas do Vestibular 2023. As provas serão aplicadas no período da tarde, com abertura dos portões de acesso aos locais de prova às 13h30. Os portões serão fechados pontualmente às 14h (horário de Brasília).

Para a realização das provas, além da apresentação do documento de identificação com foto (mesmo utilizado para inscrição), os participantes devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta para o preenchimento dos cadernos de provas e cartões de respostas.

Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí. A consulta aos locais de prova pode ser feita por meio do Portal do Candidato.

Neste domingo (15), a UFRGS irá aplicar os exames de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira e Química. Conforme o edital, os candidatos têm cinco horas e meia para resolução das questões e preenchimento do gabarito, e poderão retirar-se do recinto duas horas após o início, podendo levar o caderno de provas.

Vestibular 2023

Ao todo, a UFRGS está ofertando 4.008 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. Há reserva de vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda, e percentual para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado do Vestibular 2023, com a Lista dos Classificados, está prevista para o dia 30 de janeiro.

1º dia de provas

A UFRGS iniciou a aplicação das provas ontem, dia 14 de janeiro. Os candidatos responderam uma prova com questões de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática. Os gabaritos preliminares já estão disponíveis.

Além disso, a universidade aplicou uma prova de redação em Língua Portuguesa, cujo tema foi “O apagamento das mulheres na história e o direito à memória”.

Acesse o site da UFRGS para mais informações.

