UFSCAR período de inscrição para Vestibular de Música 2023

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) divulgou o edital do Vestibular de Música para ingresso de novos alunos em 2023. De acordo com o cronograma, o período de inscrição será do dia 27 de janeiro ao 24 de fevereiro de 2023.

Conforme as orientações da universidade, as inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do site da Vunesp, Fundação responsável pelo processo seletivo. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor será de R$ 50,00 (cinquenta reais).

De acordo com o edital, os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que forem membros de famílias de baixa renda e que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública terão direito à isenção da taxa de inscrição.

Os interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição deverão fazer os pedidos entre as 10h do dia 27 de janeiro, primeiro dia de inscrição, até às 23h59 do dia 30 de janeiro. As solicitações devem ser feitas on-line, por meio deste link e exige o envio dos documentos comprobatórios.

Vestibular de Música 2023

Ainda de acordo com o edital, esse processo seletivo contará com duas etapas. Na primeira etapa, a UFSCar fará o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Serão aceitos apenas os desempenhos da última edição, do Enem 2022. Já a segunda etapa consiste na aplicação de uma Prova de Habilidades Musicais, aplicada pela Fundação Vunesp. Em breve, a UFSCar deve publicar a data de aplicação e demais informações sobre a avaliação. Acesse o site da UFSCar para mais detalhes.