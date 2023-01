UFT publica 2ª chamada do Vestibular 2023/1

A Universidade Federal do Tocantins (UFT) publicou a lista de convocados na 2ª chamada do Vestibular 2023/1. Os candidatos podem consultar a lista de novos convocados para a matrícula no site da Copese (Comissão Permanente de Seleção da UFT).

Conforme o edital do Vestibular 2023/1, as matrículas dos convocados nova chamada serão recebidas exclusivamente nos dias 30 e 31 de janeiro, próximas segunda e terça-feira.

De acordo com as orientações da Copese, as matrículas deverão ser feitas em duas etapas. Na primeira etapa, os convocados deverão enviar toda a documentação exigida para a matrícula de forma virtual. A segunda etapa exige a apresentação dos documentos de forma presencial para efetivação da matrícula.

Segundo a UFT, caso haja vagas remanescentes, poderão ser feitas até cinco chamadas para o preenchimento das oportunidades do Vestibular 2023/1.

Sobre o Vestibular 2023/1

As provas desse processo seletivo foram aplicadas no dia 23 de outubro de 2022. A aplicação do exame aconteceu nas seguintes cidades: Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.

A avaliação foi composta por uma redação em Língua Portuguesa e por 76 questões objetivas sobre assuntos das disciplinas ministradas no Ensino Médio. Desse modo, a prova abarcou conhecimentos de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, e a Prova de Redação e de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

De acordo com o edital, ao todo, a UFT está ofertando 948 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação no ano letivo de 2023. Há reserva de metade das vagas conforme estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

