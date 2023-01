UFV divulga edital com oferta de mais de 3 mil vagas pelo SiSU 2023/1

A Universidade Federal de Viçosa (UFV) publicou o edital referente à seleção de novos alunos através da 1ª edição do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2023. De acordo com o documento, a oferta total da instituição é de 3.315 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2023.

De acordo com o documento, as oportunidades são para diversos cursos de graduação ministrados nas unidades da UFV localizadas em Viçosa, Florestal e Rio Paranaíba.

Além da seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral, a UFV reserva vagas de acordo com a Lei de Cotas. Desse modo, mais da metade do quantitativo das vagas é exclusiva para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

1ª edição do SiSU 2023

A seleção do SiSU é feita tradicionalmente através do aproveitamento das notas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, só poderão se inscrever os estudantes que tenham participado do Enem 2022 e que não tenham tirado nota zero na prova de redação.

O Inep aplicou as provas do Enem 2022 nos dias 13 e 20 de novembro e divulgará o desempenho dos participantes no dia 13 de fevereiro de 2023. Estudantes que tenham feito o exame na condição de “treineiros” não poderão participar do SiSU.

De acordo com o cronograma do MEC, as inscrições para a 1ª edição do SiSU 2023 serão recebidas no período de 16 a 24 de fevereiro de 2023. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A divulgação do resultado do SiSU 2023/1 está prevista para o dia 28 de fevereiro. Os candidatos não convocados poderão manifestar interesse na lista de espera.

