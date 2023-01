Última edição de 2023 do ‘Baile da Santinha’ estão com ingressos à venda

Foto: Divulgação

A última edição de 2023 do Baile da Santinha – In The Park já estão com ingressos à venda. O evento receberá na próxima sexta-feira (20) atrações como Dj Pedro Sampaio, Zé Neto & Cristiano o cantor Nattan, além do dono da festa, Léo Santana.

Os bilhetes podem ser adquiridos no no 2º piso do Shopping da Bahia, ou através do site. Os ensaios de verão são realizados no WET, em Salvador. Nesta edição, a festa do GG é temática e conta com um parque de diversões no espaço.

O evento traz uma superestrutura, em um palco gigantesco – com mais de 250 metros de led, 66 metros de extensão que proporciona uma experiência única de imersão ao público. O Baile da Santinha este ano já recebeu artistas como Xand Avião, Alok, Luan Santana, L7nonn, Wesley Safadão, Gustavo Mioto e Dennis DJ.

SERVIÇO

O que: Baile da Santinha – In the Park

Quando: 20 de janeiro, a partir das 18h

Onde: Wet Salvador

Atrações: Léo Santana | Zé Neto & Cristiano | Nattan | Pedro Sampaio

Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site

