‘Um sonho que ainda nem estava costurado’, diz Majur sobre Festival de Verão

Foto: Felipe Rufinno

A soteropolitana Majur fez de 2022 um ano cheio de oportunidades em diversos palcos do Brasil, mas será no dia 28 de janeiro de 2023 que ela realizará o sonho antigo de se apresentar no Festival de Verão.

Majur vai participar do FV juntamente com Larissa Luz, convidadas pela cantora Margareth Menezes. Em entrevista ao iBahia, a artista falou sobre a preparação para o show, além da relação com a nova ministra da Cultura.

“Olha no último ano de 2022, eu vivi o sonho de participar de quase todos os festivais do Brasil, e aí falando do Festival de Verão, que é um dos cinco maiores do Brasil, eu tô falando de um sonho que ainda nem estava costurado”, iniciou.

“Então, eu não estava imaginando estar no Festival de Verão Logo no início de 2023. Eu tava pensando assim, sei lá, ‘de repente eu vou lançar o disco ainda, talvez eu seja chamado no próximo’, mas já aconteceu e eu tô muito feliz”, completou Majur.

Foto: Aline S. Braga

A própria cantora identifica o trio, além de Luedji Luna que canta com Ivete Sangalo no primeiro dia de Festival de Verão, como as atuais representantes do afropop em Salvador.

“Primeiro porque na minha casa e eu sinto muito assim, muita necessidade de estar em Salvador mais presente e tá aí o resultado, eu com Margareth Menezes e Larissa Luz e esse é o grupo do afropop em Salvador, não só esse grupo, claro, eu já tinha referências de Carlinhos Brown, mas quando se fala dessas três mulheres juntas, estarmos no Festival de Verão é um marcador de que a música mudou, de fato”, explicou.

“A nova musicalidade ela também está sendo inserida e abraçada na música brasileira e isso é incrível, vai ser muito incrível [o festival de verão]. Vamos acionar, né? Mostrar para as pessoas o que que a gente pode ouvir daqui há dez anos”, completou Majur.

Amizade de milhões

Além da relação de apreciação entre artistas, Majur falou sobre a amizade que possui com Margareth Menezes e como conheceu a cantora.

“Já tem muito tempo que eu e a Margareth nos encontramos em shows, programa, de vez em quando alguém pega eu e Margareth bota juntas e faz um show aí eu falo ‘gente, o que é isso?’, e a gente se encontrando, nós somos amigas há muito tempo”, lembrou a cantora.

“Fiz parte de um dos projetos de Margareth que era o Produção Cultural, que que eu fiz curso inclusive, é muito louco isso e depois a gente se encontrar como amigas no palco já cantando”, continuou.

Foto: Reprodução/Instagram

Majur ainda relembrou uma apresentação recente de Margareth e ainda exaltou a voz de “Faraó” como ministra da Cultura do governo Lula.

“Recentemente eu fiz um show em Salvador com a Orquestra de Heliópolis e Margareth Menezes, a gente ainda não tinha ali noção do que poderia acontecer mais para frente, e logo depois veio o convite para ser Ministra da Cultura que eu acho extremamente justo, muito justo, pela carreira, por tudo que Margareth construiu na carreira, na sociedade, ela não é só a pessoa de Faraó, ela é a pessoa que marcou o tempo em relação à negritude e a força de estar presente na sociedade”, disse a cantora.

“Para mim ela é a rainha do Brasil porque quanto ela canta ‘Faraó’ não tem quem fique em pé e eu tô muito feliz de dividir o palco com ela, Larissa Luz também, que já foi do Araketu, a gente já se vê há muito tempo e somos amigas também. Eu tô muito feliz de estar nesse festival porque eu vou estar com minhas amigas nesse festival, vou me divertir muito e elas também”, finalizou.

Serviço:

Festival de Verão 2023

Data: 28 e 29 de janeiro

Atrações:

Criolo convida Ney Matogrosso, Carlinhos Brown convida Duda Beat e Àtoxxá, Ivete Sangalo convida Luedji Luna, Jão convida Pitty, Ludmilla convida Gloria Groove, Léo Santana, Gilberto Gil convida Caetano Veloso, Orochi convida Djonga, Ferrugem convida Xande de Pilares, Filipe Ret convida Caio Luccas, Xamã convida Gilsons, Saulo convida Marina Senna, Baiana System convida Olodum, Margareth Menezes convida Larissa Luz e Majur, Luísa Sonza convida Alcione, Bell Marques

Ingressos: A partir de R$80 no Sympla

