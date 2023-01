UNEB divulga gabaritos preliminares do Vestibular 2023

A Universidade Estadual da Bahia (UNEB) divulgou na tarde desta quarta-feira, dia 11 de janeiro, os gabaritos preliminares das provas do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem conferir as respostas oficiais das provas aplicadas nos dois dia do exame por meio do site do Vestibular.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, os interessados em contestar os gabaritos preliminares poderão interpor recursos nos dias 12 e 13 de janeiro, próximas quinta e sexta-feira. O procedimento deve ser feito on-line, por meio do site da universidade.

Após a análise dos recursos, a UNEB deve divulgar o gabarito definitivo no dia 23 de janeiro. A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 13 de fevereiro, enquanto o resultado final será publicado em 27 de fevereiro.

Vestibular 2023

A aplicação das provas do Vestibular 2023 aconteceu nos dias 8 e 9 de janeiro, no período da manhã. Os candidatos responderam uma avaliação composta por 85 questões objetivas sobre assuntos das disciplinas ministradas durante o Ensino Médio. Além disso, a universidade aplicou também uma prova de Redação em Língua Portuguesa.

De acordo com o edital, a oferta total da UNEB é de 5.396 vagas para ingresso no 1º semestre letivo do ano, sendo 4.396 vagas para cursos de graduação presenciais. Há ainda a oferta de outras 650 para cursos na modalidade a distância (EaD) e 350 vagas para cursos EaD ofertados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Parte das vagas está reservada para candidatos que se autodeclaram negros, para indígenas, quilombolas, ciganos, transexuais, travestis e transgêneros, pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades. Há também reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

