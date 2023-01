Unicamp divulga lista de aprovados no vestibular 2023

Unicamp: lista de aprovados no vestibular é divulgada pela Comvest

AUnicamp, Universidade Estadual de Campinas é uma instituição de ensino superior pública que está localizada na cidade de Campinas. A universidade é considerada uma das melhores universidades do Brasil e também de toda a América Latina.

O vestibular da Unicamp, organizado pelaComvest, é sempre realizado em duas fases e é conhecido por ser muito concorrido. Devido ao grande número de oportunidades oferecidas pela instituição, não é de se surpreender que a Unicamp seja a meta de muitos vestibulandos de todo o Brasil.

No dia 26 de janeiro de 2023, a Comvest divulgou a lista dos aprovados em primeira chamada no vestibular 2023. Continue lendo o artigo de hoje para mais informações sobre o processo seletivo da Unicamp.

Aprovados na primeira chamada

Como mencionado, a Comvest divulgou a lista dos aprovados na primeira chamada do vestibular. Os candidatos podem consultar a lista no site da Comvest: https://www.comvest.unicamp.br/vest2023/F2/aprova2/chamada1/chamada1.html

Segundo dados da própria Comvest, 2.535 candidatos foram aprovados na primeira chamada para 69 cursos de graduação oferecidos pela Unicamp.

Antecipação da lista de aprovados

A lista com os nomes dos aprovados em primeira chamada deveria ter sido divulgada somente no dia 6 de femeeiro de 2023, mas foi antecipada e divulgada no dia 26 de janeiro.

A segunda chamada de aprovados será, por sua vez, divulgada no dia 13 de fevereiro de 2023, mas também pode ser adiantada.

O vestibular 2023 da Unicamp: vagas

O vestibular é a principal forma de ingresso na Unicamp. A edição de 2023 do processo seletivo ofereceu 2.540 vagas para 69 cursos degraduação, o que representa 80% das vagas de ingresso na instituição.

Meu nome não está na lista: e agora?

Fique tranquilo, pois isso não é motivo para desespero. Tenha em mente que a lista ainda pode “rodar” e você pode ser convocado nas próximas chamadas que serão divulgadas nas próximas semanas. Boa sorte!