Unicamp e UFSCar aplicam provas do Vestibular Indígena 2023

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizam neste domingo, dia 22 de janeiro, a aplicação das provas do Vestibular Indígena 2023. Ao todo, são esperados 3.480 candidatos para as provas.

Na UFSCar, essa é a 16ª edição da modalidade de ingresso para estudantes indígenas e na Unicamp, a quinta.

De acordo com o edital, a aplicação das provas será no período da tarde, com início às 13h (horário local). O tempo máximo de duração de prova será de 5 (cinco) horas, enquanto o tempo mínimo de permanência do candidato será até às 14h30.

Os locais de prova serão em Bauru (SP), Campinas (SP), Dourados (MS), Manaus (AM), Recife (PE), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga (AM). Os candidatos podem consultar onde realizarão o exame por meio do site da Comvest.

Os candidatos deverão comprovar que pertencem a uma das etnias indígenas do território brasileiro no dia das provas, por meio de documentação conforme estabelece o edital. Estudantes indígenas ingressantes pelo Vestibular Unicamp edições de 2019, 2020, 2021 ou 2022 devidamente matriculados estão dispensados de apresentação da documentação.

Ainda conforme o edital, prova será composta por uma Redação e por questões objetivas de múltipla escolha, com a seguinte composição: Linguagens e códigos (14 questões); Ciências da Natureza (12 questões); Matemática (12 questões); Ciências Humanas (12 questões).

Os candidatos ao curso de Licenciatura em Música da Unicamp e da UFSCar deverão realizar também a Prova de Habilidades Específicas em Música. A avaliação consistiu no envio de material audiovisual nos dias 01 a 20 de dezembro de 2022.

Vestibular Indígena 2023

Ao todo, o Vestibular Indígena 2023 conta com a oferta de 260 vagas, sendo 130 vagas para os cursos de graduação da Unicamp e 130 vagas para os cursos da UFSCar.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado da seleção, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023. Os convocados deverão realizar as matrículas nos dias 14 e 15 de fevereiro.

Acesse o site da Comvest para mais detalhes.

