Unicamp inicia aplicação das provas de habilidades específicas do Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) realiza a aplicação das Provas de Habilidades Específicas do Vestibular 2023 nestas quarta e quinta-feira, dias 4 e 5 de janeiro. Farão as provas os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança.

De acordo com a Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest), a aplicação das provas específicas acontecerá exclusivamente em Campinas (SP). Para os cursos de Música, as provas aconteceram de forma virtual, com o envio de material audiovisual nos dias 29 e 30 de setembro de 2022.

Conforme o cronograma do Vestibular 2023, a publicação da lista de convocados em 1ª chamada está prevista para o dia 6 de fevereiro, às 15h. Os candidatos classificados para as vagas por meio das cotas étnico-raciais para pretos, pardos e indígenas passarão por uma banca de heteroidentificação. A Unicamp irá realizar comissão de averiguação entre os dias 7 e 9 de fevereiro. Os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas no mesmo período. O procedimento deve ser feito virtualmente, no site da Comvest. Vestibular 2023

Além dos testes de habilidades específicas, exclusivo para alguns cursos, o Vestibular 2023 contou com duas fases. A 1ª fase foi aplicada no dia 6 de novembro e contou com uma prova composta por 72 questões objetivas sobre assuntos das disciplinas ministradas no Ensino Médio.

Já a aplicação das provas da 2ª fase aconteceu nos dias 11 e 12 de dezembro. Nesta etapa, os candidatos responderam uma avaliação constituída por uma Redação e por uma prova discursiva sobre Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas.

A oferta total da Unicamp é de 2.540 vaga para ingresso em 69 cursos de graduação. Metade das vagas estão reservadas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, são exclusivas para estudantes de escolas públicas, com recorte de renda e com percentual para pretos, pardos e indígenas, e PcD.

Acesse o site da Comvest para mais informações.

