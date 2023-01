Unicamp registra aumento de 27,5% no número de inscritos para a seleção via Enem

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) registrou um aumento considerável no número de inscritos para o processo seletivo que conta com o aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com a Comvest, o Vestibular Enem-Unicamp para ingresso neste ano registrou 17.112 inscrições. No ano passado, o número de inscritos foi de 13.421 candidatos. Desse modo, houve um aumento de 27,5%.

Ainda segundo a Comissão, um dos fatores para o aumento na demanda foi a possibilidade de inscrição automática para essa modalidade de ingresso. No momento da inscrição para o Vestibular tradicional da Unicamp, os estudantes de escola pública puderam optar por participar também do Enem-Unicamp.

A Comvest divulgou também a concorrência desta edição do processo seletivo. O curso de Medicina é o mais disputado, com 41,36 candidatos por vaga (c/v), seguido de Arquitetura e urbanismo, com 94,33 c/v, e Ciências Biológicas, com 54,44 c/v.

Enem-Unicamp 2023

As inscrições para essa edição da seleção foram recebidas no período de 1º a 30 de novembro de 2022. Puderam se inscrever os estudantes que fizeram as provas do Enem 2022. Conforme o edital, os pesos das provas serão distintos, a depender da área do curso de escolha do candidato.

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da Unicamp é de 639 vagas cursos de graduação de diversas áreas. A oferta corresponde a 20% das vagas da graduação ofertadas para ingresso de novos alunos em 2023.

Do total, a Unicamp reserva 325 vagas para estudantes que estudaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas. Outras 314 vagas oportunidades são para estudantes que cursaram integralmente o Ensino Médio em escolas públicas e que sejam autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

A divulgação do resultado será feita somente após a publicação do resultado do Enem 2022, que está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023.

Acesse o site da Comvest para mais informações.

