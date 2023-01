A Unicoba oferece soluções de energia para todo o Brasil. A companhia iniciou suas operações em 1973 e desde então desenvolve soluções eficientes para a energia e o armazenamento de energia. A empresa está em constante evolução e busca novos profissionais para se tornar um colaborador. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação.

UNICOBA abre oportunidades de contratação pelo país; veja os empregos

A Unicoba está presente em mais de 85% das empresas do Brasil. Atualmente são mais de 1000 funcionários compondo uma equipe talentosa, todos focados em entregar os melhores resultados e tornar a companhia, a melhor em seu segmento.

Nessa data, a empresa disponibilizou vagas de emprego em várias regiões do Brasil como São Paulo, Amazonas e Minas Gerais. As oportunidades disponíveis requerem profissionais dedicados, responsáveis e proativos. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Analista Administrativo de Vendas PI – São Paulo;

Programa de Estágio – São Paulo;

Coordenador de Engenharia – Manaus/AM:

Analista de BI – São Paulo;

Estagiário de ESG – Brasil;

Analista de Engenharia de SMR Sr – Amazonas;

Líder de Produção – Minas Gerais;

Assistente de PCP – Extrema/MG;

Montador (PCD) – Manaus/AM;

Jovem Aprendiz – Amazonas.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os candidatos das vagas anunciadas devem acessar o 123 empregos. No site estão disponíveis todas as informações referente às oportunidades disponíveis, além de um link onde o candidato poderá cadastrar um currículo atualizado a fim da empresa analisar.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.