Unidas abre novos EMPREGOS em todo o Brasil

A Unidas é uma das maiores empresas no mercado de locação de veículos e terceirização de frotas. Eles possuem uma plataforma completa de soluções que vão desde veículos leves e pesados, máquinas e equipamentos até os seus clientes pessoa física ou jurídica. Simplificam a vida de seus clientes por meio de soluções completas, inovações em leasing de ativos e serviços confiáveis pelo país.

Unidas tem novas oportunidades abertas no país inteiro

A empresa Unidas conta com uma equipe de mais de 3.600 colaboradores que trabalham com muito entusiasmo de todo o mundo, mais de 200 locadoras de veículos (aluguel de carros) e carros usados, 50 anos de mercado e mais de 90.000 carros e equipamentos.

Eles capacitam os membros de sua equipe para que todos atuem como “donos do negócio”. Por isso, além de proporcionar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, também investem no aprendizado diário e no desenvolvimento contínuo.

AG. ATENDIMENTO;

Esp. de Telemetria;

ANL. COMERCIAL;

TEC. DE SEGURANÇA DO TRABALHO;

ANL. CONTROLES INTERNOS;

ESP. EXPERIENCIA CLIENTE;

ANL. CRÉDITO;

MECÂNICO;

ANL. DE FROTAS;

GERENTE DE VENDAS SEMINOVOS VAREJO;

Anl. de Integração;

ESP. PLANEJAMENTO;

Anl. de Inteligência de Dados;

GERENTE DE LOJA;

Anl. de Processos;

GERENTE DE PRICING E PLANEJ. RAC;

Anl. de Sistemas;

Esp. BI;

Anl. de Suporte.

Como se candidatar

Para concorrer às oportunidades anunciadas pela empresa Unidas, acesse o site 123 empregos e faça o seu cadastro. Depois de encontrar o cargo de interesse ler as exigências para identificar se o seu perfil é correspondente, envie a sua candidatura.

