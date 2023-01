UNILAVRAS recebe inscrições para Vestibular 2023

O Centro Universitário de Lavras (UNILAVRAS) está com inscrições abertas para o Vestibular 2023. A instituição está oferecendo vagas para mais de 30 cursos de graduação, tendo como novidade a graduação em Gestão do Agronegócio.

De acordo com o UNILAVRAS, as inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do site da instituição. Conforme indicado no edital, as inscrições são gratuitas.

Modalidades de ingresso

O Vestibular 2023 conta com diversas modalidades de ingresso: Aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio); Prova agendada; Transferência externa; Segunda graduação.

Os estudantes que optarem pelo aproveitamento das notas do Enem poderão se inscrever com as notas de algumas das edições do exame realizadas nos últimos dez anos. Nessa forma de ingresso o UNILAVRAS possibilita aos estudantes desconto na matrícula. Os interessados em realizar a prova agendada farão uma prova on-line de Redação em Língua Portuguesa.

Já a modalidade de transferência externa é para os estudantes de graduação de outras instituições de ensino que desejam estudar no UNILAVRAS. Os estudantes que optarem por essa forma de ingresso terão desconto de 30% durante todo o curso.

De acordo com o Centro Universitário, os estudantes que já possuem uma 1ª graduação podem ingressar no UNILAVRAS para realizar a 2ª graduação sem precisar passar pelo vestibular.

Acesse o site do UNILAVRAS para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEA publica resultado final do Vestibular 2023 e do Sistema de Ingresso Seriado 2022; saiba mais.