Unilever abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Na Unilever, é possível colocar seu propósito em prática todos os dias para criar um negócio melhor e um mundo melhor. Eles acreditam que os negócios sustentáveis ??se constroem em conjunto no seu dia a dia e têm alicerces sólidos, sustentados por três pilares: Melhorar a saúde do planeta; melhorar a saúde, a confiança e o bem-estar das pessoas; contribuir para uma sociedade mais justa e mundo inclusivo. Que tal construir um mundo melhor enquanto se torna uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo? Além de melhorar a vida das pessoas ao seu redor, o funcionário trabalhará com marcas que todos adoram.

Unilever possui novas oportunidades abertas no Brasil

A Unilever quer que todos os representantes brasileiros estejam em sua empresa. A sua agenda de Equity, Diversity & Inclusion (ED&I) na empresa tem centenas de funcionários que lideram iniciativas relacionadas ao tema, em todas as áreas e localidades da organização. As pessoas gastam seu tempo fazendo causas em que acreditam além de seus empregos.

Eles estão sempre trabalhando para aumentar a representação de pessoas com deficiência em nossa organização. Os UniPCDs são os grupos de afinidade com colaboradores com deficiência para criar uma companhia mais justa e acessível. O grupo propõe pilares de atuação para promover espaços mais inclusivos. Um dos pilares é a vertente de recrutamento e desenvolvimento, que visa atrair mais talentos para a empresa. Conheça a seguir todas as vagas que ela está oferecendo:

Aux. de Produção;

Promotor de Merchandising;

Ajudante geral.

Como se candidatar

Para participar do processo de seleção da empresa Unilever, visite o site 123 empregos e faça o seu cadastro.

