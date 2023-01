Unimed recebe inscrições para Vestibular 2023 até 21 de janeiro

A Faculdade Unimed abriu o período de inscrição para o Vestibular 2023, que visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo desse ano. De acordo com o cronograma do processo seletivo, as inscrições serão recebidas até o dia 21 de janeiro.

Ao todo, a Faculdade Unimed está ofertando 520 vagas nessa edição do processo seletivo. As oportunidades contemplam os seguintes cursos de Graduação Tecnológica: Secretariado EAD, Gestão de Cooperativas EAD e presencial em BH/MG, Gestão Hospitalar EAD e presencial em BH/MG. Os cursos tem duração de dois anos a dois anos e meio.

Conforme as orientações da instituição, os interessados devem se inscrever via Internet, exclusivamente por meio do site da Unimed. Não há cobrança de taxa de inscrição neste processo seletivo.

Seleção e resultado

A seleção será feita por meio da aplicação de uma prova on-line. O candidato poderá realizar a prova logo após a inscrição e até o dia 21 de janeiro.

A divulgação do resultado individual será feita 24h após o término da avaliação. As matrículas poderão ser feitas até o dia 31 de janeiro, com a entrega da documentação solicitada. A publicação do resultado geral está prevista para o dia 3 de fevereiro.

Ainda segundo a Unimed, esse Vestibular integra o Plano de Incentivo à Educação e proporciona o acesso a uma educação inclusiva e de qualidade para os colaboradores do sistema.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

