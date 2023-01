Unimed tem vagas de emprego em todo o domínio nacional

A Unimed é uma grande operadora nacional de planos de saúde. Atualmente, a companhia comercializa assistência médica empresarial com abrangência nacional, proporcionando saúde e bem-estar para mais de 2 milhões de pessoas. Confira, a seguir.

Unimed abre vagas de emprego pelo Brasil

A Unimed é uma empresa que valoriza e apoia a diversidade. Por isso, o ambiente de trabalho é repleto de pessoas inclusivas e respeitosas, e que trabalham em conjunto para levar saúde e bem-estar para mais de 2 milhões de pessoas.

Para continuar focando no atendimento humano, novas oportunidades de emprego foram anunciadas pelo Brasil. Confira, a seguir:

Analista Administrativo – Salvador / BA;

Analista de Continuidade de Negócios – São Paulo / SP;

Analista de Inteligência e Análise de Negócios – São Paulo / SP;

Analista de Marketing – São Paulo / SP;

Assistente Administrativo – Salvador / BA;

Coordenador (a) de Auditoria de Intercâmbio – São Paulo / SP;

Coordenador (a) de Inovação e Transformação Digital – São Paulo / SP;

Especialista de Desempenho Assistencial – São Paulo / SP;

Especialista de Inovação – São Paulo / SP;

Estágio em Arquitetura de TI – São Paulo / SP;

Especialista de Projetos de TI – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A Unimed é uma operadora nacional de plano de saúde. Atualmente, a empresa fornece seus serviços para mais de 2 milhões de pessoas, proporcionando saúde e bem-estar a todos.

Com foco no atendimento humanizado, novas oportunidades de empregos foram anunciadas. Acesse o site 123empregos para mais informações.

