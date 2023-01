Unitins encerra período de inscrição do Vestibular TO Graduado

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) encerra na quarta-feira, dia 4 de janeiro, o período de inscrição do Vestibular do projeto TO Graduado. As inscrições devem ser feitas por meio do preenchimento de formulário eletrônico, exclusivamente no site da Unitins.

De acordo com o edital, para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 30,00.

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição já foram recebidos pela Unitins e o resultado está disponível em seu site. Conforme o edital, puderam solicitar o benefício os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadoras de leite materno que pudessem comprovar sua condição.

Sobre a seleção

O edital estabelece ainda que a classificação dos inscritos será feita por meio da aplicação de provas. Conforme o cronograma, as provas estão previstas para o dia 22 de janeiro. A aplicação será no período da manhã, das 9h15 às 12h15, com locais de prova exclusivamente nas cidades para as quais há oferta de vagas.

A avaliação será composta por 30 questões sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia.

A publicação dos gabaritos preliminares das provas está prevista para o dia 23 de janeiro. O resultado final, com a lista de classificados para as vagas, será divulgado no dia 26 de janeiro.

Vagas ofertadas

Ainda segundo o edital, a oferta total para essa edição do Vestibular TO Graduado é de mil vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. As vagas ofertadas são para três cursos de graduação. São eles: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia em Gestão do Agronegócio e Tecnologia em Gestão Pública.

As oportunidades estão distribuídas nos campi da Unitins localizados nas cidades de Araguaçu, Caseara, Colinas do Tocantins, Colméia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Paranã, Palmas, Ponte Alta do Tocantins e Sítio Novo.

Veja mais detalhes no edital do To Graduado.

