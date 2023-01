Univates libera resultado do Vestibular de Medicina 2023

A Universidade do Vale do Taquari (Univates) liberou na sexta-feira (27) o resultado final do Processo Seletivo para ingresso de novos alunos no curso de Medicina em 2023. Os candidatos já podem consultar a lista de convocados por meio do site da instituição.

A lista da classificação está organizada por ordem alfabética, constando ao lado dos nomes dos candidatos as respectivas colocações.

De acordo com a universidade, os candidatos convocados deverão realizar a matrícula até as 16h do dia 30 de janeiro, próxima segunda-feira. O registro acadêmico pode ser feito presencialmente no Universo Univates (na sala 310 do Prédio 9) ou de forma virtual, por meio do Start Univates. Os estudantes podem consultar a lista de documentos necessários para a matrícula no edital do processo seletivo.

A oferta total da Univates é de 40 vagas para ingresso de novos alunos ainda no primeiro semestre letivo de 2023. Segundo o calendário da instituição, o início das aulas está marcado para o dia 22 de fevereiro.

Como foi a seleção?

Conforme estabelecido no edital, a classificação dos inscritos nesse processo seletivo foi feita exclusivamente por meio do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos puderam se inscrever com as notas obtidas nas edições do Enem de 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.

Desse modo, no momento da inscrição, a Univates solicitou a escolha de uma das edições aceitas como referência para concorrer a uma vaga. O cálculo da nota final do candidato para fins de classificação foi feito pelo sistema, considerando as notas das provas objetivas e da redação do Enem.

Os estudantes podem solicitar mais informações através do WhatApp (3714-7043) ou através do seguinte endereço de e-mail: vemprauni@univates.br.

