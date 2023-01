A Universidade Cruzeiro do Sul possui uma história de se orgulhar. A empresa está há cerca de 50 anos atuando no ensino superior e foi fundada com o intuito de levar o melhor ensino aos brasileiros. Nesse momento, a companhia disponibilizou vagas de emprego em caráter nacional. Confira, a seguir, cargos disponíveis e os locais da atuação.

Universidade Cruzeiro do Sul abre novas vagas de emprego pelo Brasil

A Universidade Cruzeiro do Sul oferece várias opções de ensino aos seus alunos, como cursos de graduação e pós-graduação, seja a distância ou presencial. Trata-se de uma dos maiores grupos representativos da educação presente no Brasil, que se destaca pela qualidade entregue em suas atividades.

Para continuar se fazendo presente na vida das pessoas, a companhia está contratando novos profissionais para atuar em suas filiais. Confira, a seguir, as vagas disponíveis, os locais de atuação e tudo sobre o processo seletivo.

Analista Contábil Sênior – São Paulo;

Professor Assistente – São Paulo;

Oportunidades para PCD – São Paulo;

Analista de Planejamento – São Paulo;

Consultor Comercial III – São Paulo;

Técnico Eletricista – Curitiba/PR;

Assistente Administrativo – São Paulo;

Intérprete de Libras – São Paulo;

Auxiliar Administrativo – São Paulo;

Coordenador de Regulação – São Paulo;

Auxiliar de Biblioteca – Guarulhos/SP;

Técnico de Laboratório – São Paulo;

Estágio – São Paulo.

Como se candidatar

Aos interessados em se candidatar nas vagas anunciadas, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos e cadastrar um currículo atualizado no link disponível.

