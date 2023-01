USP informa que resultado do Vestibular Fuvest 2023 será liberado antecipadamente

A Universidade de São Paulo (USP) informou nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro, através da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), que a divulgação do resultado do Vestibular 2023 será feita antecipadamente.

Inicialmente, a lista de convocados em 1ª chamada seria liberada no dia 30 de janeiro. No entanto, segundo o comunicado de hoje, o resultado final do processo seletivo será publicado nesta sexta-feira, dia 27 de janeiro, a partir das 12h (horário de Brasília), no site da Fuvest.

De acordo com a Fundação, a antecipação foi feita para que os candidatos convocados possam se organizar melhor para realizar a matrícula. Segundo o edital, a matrícula conta com duas etapas. A 1ª consiste em uma solicitação virtual de matrícula, enquanto a 2ª consiste na confirmação virtual da matrícula.

Os convocados na 1ª chamada deverão realizar as matrículas no período das 8h do dia 31 de janeiro às 16h do dia 6 de fevereiro.

Conforme o cronograma, há a previsão de uma 2ª chamada para o dia 10 de fevereiro, com matrículas nos dias 13 e 14 de fevereiro. É possível ainda que haja uma 3ª chamada no dia 17 de fevereiro, com matrículas nos dias 23 e 24 seguintes. A confirmação de matrícula para os convocados nas três chamadas será entre 6 e 8 de março.

Vestibular Fuvest 2023

A oferta total da USP para o Vestibular Fuvest 2023 é de 8.230 vagas. As oportunidades visam o ingresso de novos alunos nos dois semestres letivos do ano.

A universidade reserva parte das vagas para estudantes egressos de Escola Pública (EP) e para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI). Pela primeira vez, a USP realizará um procedimento de heteroidentificação para os aprovados dentro da reserva de vagas PPI, com objetivo de evitar fraudes.

O Vestibular 2023 contou com duas fases. As provas da 1ª fase foram aplicadas no dia 4 de dezembro de 2022 e foram compostas por 90 questões objetivas de conhecimentos gerais. Já a aplicação da 2ª fase aconteceu nos dias 8 e 9 de janeiro deste ano. Além disso, os candidatos inscritos para os cursos que exigem habilidades específicas passaram por testes de habilidades entre 11 e 14 de janeiro.

