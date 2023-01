usuários citam demora no atendimento no CRAS

Nesta semana, o Governo Federal começou o processo de atualização das informações de janeiro do Bolsa Família. Cidadãos de todo o país já podem consultar os seus dados através do app do Auxílio Brasil. Boa parte dos usuários já conseguem confirmar que receberão os R$ 600 a partir da próxima semana.

Contudo, há também uma parcela de usuários que está recebendo uma mensagem um pouco mais preocupante. O sistema do app avisa que eles precisam ir urgentemente até uma sede do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). O sistema dá a entender que o cidadão precisa fazer este procedimento dentro de um prazo para não perder o benefício.

Em tese, a atualização do Cadúnico não é um processo demorado. O cidadão precisa apenas ir até uma sede do CRAS portando seus documentos oficiais. Todo o procedimento não costuma demorar mais do que alguns minutos. Entretanto, o problema está mesmo no agendamento para a realização deste processo.

Segundo relatos de usuários, há casos de pessoas que só estão conseguindo agendar atendimentos no CRAS para daqui a mais de dois meses. Neste meio tempo, o cidadão já pode ter perdido o direito de receber o Bolsa Família justamente por causa desta demora em realizar o atendimento presencial.

Oficialmente, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome não vem falando sobre o assunto. Contudo, é importante lembrar que embora o Cadúnico seja uma lista do Governo Federal, a gerência é de responsabilidade das gestões municipais. São os prefeitos que definem o ritmo de atendimento nestas localidades.

Queixa sobre o CRAS na Ouvidoria

Servidores do Ministério do Desenvolvimento Social afirmam que embora o CRAS seja gerido pelos municípios, eles ainda estão subordinados ao Governo Federal. Assim, o cidadão pode alegar que precisa de um atendimento urgente, assim como diz a mensagem presente no app neste mês.

Caso o indivíduo perceba que há algum tipo de discriminação em seu atendimento, ou seja, quando ele percebe que poderia estar sendo atendido, mas não é, ele pode abrir uma queixa. Para tanto, basta entrar em contato com a ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social para reclamar da situação.

Quem precisa atualizar o Cadúnico?

Em regra geral, a atualização do Cadúnico deve acontecer ao menos uma vez a cada dois anos, ou sempre que houver uma mudança estrutural na sua família. Uma morte, um nascimento ou uma alteração na renda per capita, por exemplo, precisam ser notificadas.

Se você não sabe se precisa atualizar o seu cadastro ou não, basta baixar gratuitamente o app do Meu Cadúnico. Através da aplicação, é possível confirmar se o seu cadastro precisa de atualização.

Quando a conta está desatualizada por tempo, ou seja, quando o usuário não atualiza os seus dados há mais de dois anos, ele pode realizar o processo de atualização pelo app. O sistema vai apenas confirmar as suas informações e você não precisará ir ao CRAS.

Contudo, se a atualização precisa ser feita para incluir alguma informação nova sobre a sua família, este processo precisa acontecer de maneira presencial. Para tanto, será preciso agendar uma visita a um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), ou ao local indicado pela prefeitura da sua cidade.