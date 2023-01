Supervisor de Planejamento Tributário para Administração e Finanças Supervisor de Chargeback e Adquirência Supervisor de Cobrança Judicial Data Scientist Engenheiro de Software Full Stack para Tecnologia Analista Sênior de Business Intelligence para Operações de Cobrança Software Technical Leader Gerente de Produtos Supervisor de Produtos Analista Sênior de Produto Coordenador de Transportes Noturno Transportation Team Leader Auxiliar de Logística Auxiliar de Logística Supervisor de Desenvolvimento de Negócios de Meios de Pagamento Líder de Logística Supervisor de Performance dos Fornecedores Analista Sênior de Funding e Estruturação para Administração e Finanças Analista Sênior de Fluxo Gerente de Sell Out Growth Analista Pleno de Treinamento Líder de Equipe Logística Supervisor de Folha de Pagamento Analista Pleno de Prevenção de Perdas Supervisor de Pagamentos Online de Big Sellers Executivo Sênior Comercial Supervisor de Operações Auxiliar de Logística Analista Pleno de Planejamento Analista Sênior de SAP-SD para Administração e Finanças Analista Sênior de SAP-FI para Administração e Finanças Analista Pleno de Crédito e Cartões Analista Júnior de Dados Analista Sênior de Risco de Crédito para Risk & Compliance Analista Sênior de Engagement & Growth Executivo Hunter Analista Pleno de Inventário Analista Sênior de Centro de Atendimento Coordenador de Centro de Distribuição Analista Sênior de Planejamento Financeiro Analista Sênior de Planejamento de Operações Analista Sênior de Planejamento Logístico Executivo de Vendas de Campo Analista Sênior de Operações – Mercado Pago Lider de Transportes de Last Mile Analista Jr de Prevenção à Lavagem de Dinheiro Analista Sênior de Pricing Analytics Supervisor de Planejamento Logístico Analista Pleno de Planejamento Logístico Analista Pleno de Treinamento em Transportes Analista Pleno de Projetos de Operações Analista Pleno de Transportes Analista Sênior de Data Analytics para Prevenção da Fraude Supervisor de Projetos de Engenharia Analista Sênior de Dados SQL Analista Pleno de Manutenção e Execução Analista Pleno de Planejamento de Manutenção Analista de Simulação e Pesquisa Operacional para Tecnologia Analista Sênior de Riscos Não Transacionais e de Relacionamento com Bandeiras Executivo de Contas Sênior Payments Innovation Sr Analyst Supervisor de Logística Analista Sênior de Estratégia de Pricing Analista de Transportes Aéreo Analista Sênior de Mensuração de Dados para Vendas e Marketing Líder Técnica de Seller Invoice para Tecnologia Líder de Equipe Analista de Engenharia de Software Backend para Tecnologia Analista de Dados & Analytics para Tecnologia Software Expert Engenheiro de Software de Backend para Tecnologia Analista Desenvolvedora de Backend para Tecnologia Analista Sênior de Business Intelligence (PCD) Banco de Talentos – Representante Operacional (PCD) Analista Sênior de Inteligência de Dados (PCD) Analista Sênior de Engajamento e Crescimento (PCD)

Fonte: Notícias Concursos