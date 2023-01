VAGAS de EMPREGO são ofertadas pelo IDT/SINE de Crateús – CE

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Localizado a 350 km da capital Fortaleza/CE, o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e o Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Crateús oferta abertura de novas vagas de emprego para profissionais em várias áreas.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Promotor de vendas Repositor de mercadorias Supervisor de vendas comercial Supervisor de vendas de serviços Chapista de lanchonete Consultor de vendas Cozinheiro geral Empregado doméstico nos serviços gerais Garçom Agente de vendas de serviços Atendente balconista Auxiliar administrativo Auxiliar de cozinha Acabador de mármore e granito Agente de microcrédito Auxiliar de limpeza Babá Barman Cabeleireiro Pizzaiolo Técnico em segurança do trabalho Vendedor de serviços Vendedor pracista Manicure Mecânico de veículos Operador de caixa CARGOS PCD – PESSOA COM DEFICIÊNCIA Atendente de lojas Recepcionista atendente Auxiliar de limpeza

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever agendando seu horário pelo site e depois compareça a unidade SINE, localizado na Rua Dom Pedro II, nº 1194 e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

