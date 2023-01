Vagas de EMPREGO são ofertadas pelo SINE de Pecém – Ceará

No estado do Ceará, o Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine/IDT) de Pecém oferta abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

Montador de estruturas metálicas Motorista carreteiro Motorista de automóveis Agente de ação social Almoxarife Auxiliar administrativo Auxiliar de cozinha Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas Operador de guindaste (fixo) Operador de guindaste móvel Caseiro Cozinheiro geral Cozinheiro industrial Eletricista Auxiliar de manutenção predial Barman Camareira de hotel Eletricista auxiliar Encarregado de bar e restaurante Engenheiro de segurança do trabalho Garçom Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) Motorista de ônibus rodoviário Operador de escavadeira Projetista de ferramentas Rasteleiro de asfalto Técnico em segurança do trabalho Vendedor pracista PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) Auxiliar de cozinha Auxiliar de limpeza Auxiliar de linha de produção Assistente de logística de transporte Atendente balconista Auxiliar de almoxarifado Gerente de restaurante Operador de processo de produção

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever agendando seu horário pelo site do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho e depois compareça na sede da unidade do órgão, situado na Rua Francisco Câncio, s/nº – Centro e cadastra-se na função desejada.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

