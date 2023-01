Vai ABASTECER COM ETANOL? Não deixe de ler essa matéria antes

Mal 2023 começou e os consumidores tomaram um susto ao abastecer com etanol e gasolina. O ano novo veio com os preços dos combustíveis subindo, algo que gerou uma grande polêmica. Os postos optaram pelo aumento, uma vez que não houve confirmação da isenção dos tributos federais. Contudo, a prorrogação da medida foi determinada pelo governo.

Tal decisão levantou suspeitas e até mesmo à investigação acerca da formação de cartéis, pois o governo não entende qual seria a justificativa da alta nessa virada de ano. Como você verá na matéria deste sábado (14) que o Notícias Concursos preparou, abastecer com etanol, gasolina e diesel ficou mais caro nessa última semana, pesando no bolso do consumidor.

Qual é o valor para abastecer com etanol agora?

De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mais recente, o valor médio do etanol passou dos R$ 3,87 indo para os R$ 4,01 por litro. A diferença em percentual foi de 3,62% se comparado à semana passada.

No estado de São Paulo, que é o maior produtor desse biocombustível, o preço foi de R$ 3,78 seguindo para os R$ 3,94. O aumento foi de 4,23%. No país, comparando mensalmente, a média de acréscimo foi de 4,16%.

E como está o preço da gasolina?

Nesse mesmo levantamento, notou-se que a média de preço da gasolina disparou em 3,2% até 7 de janeiro, indo dos R$ 4,96 para os R$ 5,12. Essa alteração retorna com o combustível ultrapassando o patamar dos R$ 5,00.

Entende-se que tal aumento resulta da alta do etanol anidro (componente utilizado para produzir gasolina) em todas as usinas paulistas. Este alcançou 4,2% nos últimos 15 dias de 2022.

Qual dos dois combustíveis oferece mais vantagens para o consumidor?

Para saber qual combustível oferece mais vantagens, em cálculos comuns, o etanol está valendo mais a pena apenas quando o preço equivale a, no máximo, 70% do valor da gasolina. No entanto, desde que houve a evolução do motor flex, alguns adotam 75% de percentual para cálculo.

Mesmo se formos considerar qualquer percentual, bem como média nacional, utilizar a gasolina torna-se mais vantajoso do que abastecer com etanol. Mas, o consumidor deve fazer as contas na ponta do lápis baseando-se nos preços das bombas no ato do abastecimento para ter uma resposta mais concreta.