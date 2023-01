Vai atualizar o CADASTRO NO CAIXA TEM? Saiba quanto tempo leva e a importância das informações em dia

Após as alterações feitas pelo governo Lula, com o fim do Auxílio Brasil e o iminente início do Bolsa Família, além dos empréstimos, para algumas pessoas, há a necessidade do cadastro no Caixa Tem. É importante a atualização para estar apto ao novo benefício, mas quanto tempo demora?

Veja na matéria deste domingo (15) como o cadastro no Caixa Tem é feito e qual é o tempo de demora para que as informações estejam corretas no sistema. Preste atenção e utilize para não ficar sem receber seu benefício.

Por que é necessário atualizar cadastro no Caixa Tem?

Frequentemente, o aplicativo Caixa Tem pede aos usuários que atualizem os dados cadastrais que foram enviados no ato do cadastro na poupança social digital do banco federal. A justificativa da Caixa Econômica Federal para as várias solicitações de atualização cadastral se dá pelo objetivo de oferecer mais segurança e praticidade aos clientes. Além de vantagens que só serão concedidas a quem mantiver o cadastro em dia.

Enquanto o Bolsa Família ainda não está pagando usuários, há a possibilidade de solicitar empréstimo pelo Caixa Tem. Nesse caso, exige a atualização do aplicativo na Play Store ou App Store, além de atualizar seus próprios dados no app.

Em alguns casos, mesmo que não haja nenhum dado para atualizar, é necessário dar ao menos um “ok”, confirmando os mesmos dados. Assim, a Caixa terá certeza de que se trata do dono real da conta digital.

Mas, quanto tempo demora para atualizar cadastro no Caixa Tem?

Ao acessar sua conta poupança social digital, procure pela opção de “Atualize seu cadastro. Faça mais com o Caixa Tem”, que é geralmente mostrada no topo da tela. A partir daí, envie a documentação solicitada e aguarde pela análise. RG e selfie são solicitadas para comprovação de identidade.

Publicamente, o prazo máximo dado pela Caixa é de até 24 horas. No entanto, pela alta demanda de solicitações de atualização, esse prazo certamente tende a ser maior. Apesar disso, caso já tenha enviado corretamente os dados que foram pedidos, basta aguardar para que sua conta seja validada como atualizada.

E para os casos de atualização feita na agência da Caixa?

Já no caso de atualização feita de maneira presencial em uma agência física da Caixa Econômica Federal, o processo é concluído no ato. Entretanto, essa não é a forma mais recomendada devido a possíveis filas que podem se criar para conseguir atualizar o cadastro no Caixa Tem.