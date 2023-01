Vai prestar concurso UFF? Conheça o perfil da banca Coseac

O concurso UFF ( Universidade Federal Fluminense), Rio de Janeiro, anuncia edital com 186 vagas para área de apoio, sendo 108 para carreiras de nível médio e técnico e 78 para nível superior.

O cargo que deve receber um maior número de inscrições é o de assistente em administração que exige nível médio profissionalizante e oferta o total de 72 vagas.

Vale lembrar que a remuneração é de R$2.904,96 para cargos dos níveis médio e técnico e R$4.638,66 para cargos de nível superior. Os valores já contam com o auxílio-alimentação de R$458.

Além disso, os aprovados ainda receberão benefícios como: auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, ressarcimento de plano de saúde e demais vantagens previstas no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de que trata a Lei nº 11.091/2005.

As inscrições poderão ser realizadas pelo portal Coseac-UFF entre os dias 01 e 21 de março de 2023. Para os cargos de nível médio e técnico, o valor da taxa é R$ 100 , para os demais é R$ 160.

Como funciona a Coseac

Essa será a banca do concurso. Para realização de uma seleção, é fundamental que o candidato conheça a empresa, assim como, a forma de cobrança das questoes.

De acordo com Antonio Batist, que é servidor público, professor do Mestrado em Administração da UFF e também já foi pró-reitor substituto de Gestão de Pessoas da universidade, entre 2018 e 2019, a prova tem dificuldade mediana e se assemelha com a Cesgranrio.

Levando em conta as últimas provas, foi feita uma análise das disciplinas. As provas de português, por exemplo, costumam cobrar questões de: interpretação textual, conectores, figuras de linguagem, variedade linguística, análise sintática, formação de palavras, pontuação.

A disciplina de administração pública geralmente apresenta boa parte das questões com os seguintes temas: Estatuto dos Servidores (Lei 8.112/1990), temas acerca de licenças, benefícios, processo administrativo disciplinar.

As provas costumam cobras também os conhecimentos específicos. De acordo com o especialista, os temas que mais caem objervando as provas anteriores são: ética, Lei 8.112, licitações, gestão de materiais, gestão de documentos/arquivos, noções de administração geral e pública (BSC, motivação, comportamento, inteligência emocional etc.), legislações (LAI – Lei de Acesso à Informação, lei 9.784/1999 – processo administrativo).

Sendo assim, a dica principal é estudar pelas provas anteriores e se atentar na resolução de questões. Pontuar as dúvidas e refazer o estudo são as principais formas de se dar bem no concurso UFF.

Quando vão acontecer as provas do concurso UFF?

O concurso oferta vagas para nível médio e superior. As avaliações vão acontecer em datas diferentes. De acordo com o edital será:

16 de abril: provas para os cargos dos níveis médio e técnico;

provas para os cargos dos níveis médio e técnico; 30 de abril: provas para os cargos de nível superior

O certame ainda vai contar com prova dissertativa para os seguintes cargos: assistente em administração, administrador, assistente social, historiador, pedagogo, sociólogo, técnico em assuntos educacionais, tecnólogos com formação em Comunicação Social e Gestão Pública.

Clique aqui e acesse o edital completo.