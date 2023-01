Vale-Gás 2023: Confira as datas de pagamentos deste ano

No último mês de 2022, o Auxílio Gás, ou Vale-Gás, atendeu cerca de 5,9 milhões de famílias com o valor de R$ 112. Segundo informações, neste ano, o programa continuará pagando 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg.

No último mês de 2022, o Auxílio Gás, ou Vale-Gás, atendeu cerca de 5,9 milhões de famílias com o valor de R$ 112. Segundo informações, neste ano, o programa continuará pagando 100% do preço médio nacional do botijão de 13kg. Considerando a sua ordem de pagamento bimestral, o benefício só estará disponível em fevereiro, e a data de repasse varia de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Quem pode receber o Auxílio Gás? Para receber o Vale-Gás é necessário: Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 660);

Famílias que residam no mesmo domicílio e recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da assistência social;

Pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de manter a família;

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. Contudo, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado, desse modo, foi liberado algumas regras de prioridade, sendo para: Famílias com cadastro atualizado no CadÚnico, nos últimos dois anos;

Famílias com menor renda;

Famílias que tenham maior quantidade de integrantes;

Famílias contempladas pelo Auxílio Brasil;

Famílias com cadastro qualificado pelo gestor através do uso das informações da averiguação (se disponíveis). Calendário de pagamento do Vale-Gás Confira as datas de repasses conforme o final do NIS: NIS terminado em 1 Fevereiro: 13/02;

Abril: 14/04;

Junho: 19/06;

Agosto: 18/08;

Outubro: 18/10;

Dezembro: 11/12. NIS terminado em 2 Fevereiro: 14/02;

Abril: 17/04;

Junho: 20/06;

Agosto: 21/08;

Outubro: 19/10;

Dezembro: 12/12. NIS terminado em 3 Fevereiro: 15/02;

Abril: 18/04;

Junho: 21/06;

Agosto: 22/08;

Outubro: 20/10;

Dezembro: 13/12. NIS terminado em 4 Fevereiro: 16/02;

Abril: 19/04;

Junho: 22/06;

Agosto: 23/08;

Outubro: 23/10;

Dezembro: 14/12. NIS terminado em 5 Fevereiro: 17/02;

Abril: 20/04;

Junho: 23/06;

Agosto: 24/08;

Outubro: 24/10;

Dezembro: 15/12; NIS terminado em 6 Fevereiro: 22/02;

Abril: 24/04;

Junho: 26/06;

Agosto: 25/08;

Outubro: 25/10;

Dezembro: 18/12. NIS terminado em 7 Fevereiro: 23/02;

Abril: 25/04;

Junho: 27/06;

Agosto: 28/08;

Outubro: 26/10;

Dezembro: 19/12. NIS terminado em 8 Fevereiro: 24/02;

Abril: 26/04;

Junho: 28/06;

Agosto: 29/08;

Outubro: 27/10;

Dezembro: 20/12. NIS terminado em 9 Fevereiro: 27/02;

Abril: 27/04;

Junho: 29/06;

Agosto: 30/08;

Outubro: 30/10;

Dezembro: 21/12. NIS terminado em 0 Fevereiro: 28/02;

Abril: 28/04;

Junho: 30/06;

Agosto: 31/08;

Outubro: 31/10;

Dezembro: 22/12. Como saber se vou receber o benefício? A consulta pode ser realizada com o número de CPF por meio das seguintes plataformas: Aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS);

Atendimento Caixa – telefone 111;

Ministério da Cidadania – telefone 121. Veja o que é sucesso na Internet: