Vale-Gás vai continuar em 2023 com o Bolsa Família? Entenda as regras

A transição do Auxílio Brasil para o Bolsa Família não é uma novidade e já está sendo realizada pelo novo governo. No entanto, a dúvida de boa parte da população é se o Vale Gás vai continuar sendo pago com o novo benefício. Isso porque o vale era uma ajuda de custo atrelada ao Auxílio Brasil.

O Vale Gás foi implementado pelo Governo Federal em dezembro de 2021. Assim, o seu objetivo foi diminuir os impactos do aumento do gás de cozinha para a população mais carente.

O valor inicial do auxílio era de 50% do valor médio nacional do botijão de gás. Mas com a promulgação da PEC de Benefícios, foi aprovado o valor de 100% do valor médio até dezembro de 2022.

Mas a expectativa é de que o Vale Gás continue sendo pago pelo novo governo, uma vez que o preço do gás de cozinha voltou a subir nos últimos dias.

O Vale Gás será pago junto com o Bolsa Família em 2023?

O pagamento do Vale Gás atrelado ao Auxílio Brasil e equivalente a 100% da média nacional foi encerrado em dezembro de 2022. No entanto, o novo presidente já assinou uma nova Medida Provisória (MP) para a continuação dos pagamentos, agora atrelados ao novo Bolsa Família.

Mas a nova MP prevê o pagamento de 50% da média nacional do botijão de gás. Vale ressaltar que o benefício é bimestral, ou seja, pago a cada dois meses. O último pagamento foi realizado em dezembro. Sendo assim, os beneficiários poderão receber nos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro de 2023.

Calendário de pagamentos

Em 2023, o pagamento do Vale Gás irá iniciar em fevereiro, seguindo o calendário de pagamentos e o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Confira o calendário:

Final de NIS 1: 15 de fevereiro

Final de NIS 2: 16 de fevereiro

Final de NIS 3: 17 de fevereiro

Final de NIS 4: 20 de fevereiro

Final de NIS 5: 21 de fevereiro

Final de NIS 6: 22 de fevereiro

Final de NIS 7: 23 de fevereiro

Final de NIS 8: 24 de fevereiro

Final de NIS 9: 27 de fevereiro

Final de NIS 0: 28 de fevereiro

Quem tem direito ao Vale Gás?

Em primeiro lugar, para fazer parte dos beneficiários do Vale Gás, a sua família precisa estar cadastrada no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal. É através dessa base de dados que o governo consegue identificar as famílias que se enquadram nos requisitos do programa.

A seguir, confira os requisitos para ter direito ao benefício:

Ter renda familiar per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo mensal;

Ter algum integrante familiar que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

A prioridade será para as mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência.

Como se cadastrar no CadÚnico?

Em primeiro lugar, você precisa fazer o pré-cadastro no aplicativo Cadastro Único pelo seu celular. Esta é a primeira etapa que reunirá informações básicas sobre os integrantes da sua família.

Esta primeira etapa é opcional, mas pode agilizar o seu atendimento presencial. Siga o passo a passo para se cadastrar:

Primeiro, baixe o aplicativo Cadastro Único no seu celular; Ao abrir o app, procure pela opção pré-cadastro; Siga as orientações da tela e informe todos os documentos solicitados.

Após realizar o pré-cadastro no CadÚnico, o responsável familiar terá até 120 dias para comparecer ao CRAS (Centro de Referências e Assistência Social) do seu município para completar o cadastro.

Mas é importante ficar atento! Isso porque o CRAS da sua cidade pode necessitar de agendamento prévio. Por isso, entre em contato com o CRAS do seu bairro para maiores informações.