Veja 4 cartões de crédito que dispensam consultas ao SPC/Serasa

Com o crescimento dos bancos digitais, o uso de cartões de crédito vem aumentando no Brasil. O sistema permite diversas vantagens aos consumidores. Existem muitos benefícios que o uso de dinheiro em espécie ou a maioria dos cartões de débito não oferecem.

Cartões de créditos dispõem de maior segurança quando comparado a dinheiro em espécie. Em casos de roubo ou perda, os cartões possuem sistema de bloqueio permitindo que não sejam utilizados.

O meio de pagamento também pode ser visto como um dos mais práticos em quesito de portabilidade e pagamento. O sistema permite proveitos em estabelecimentos ou estacionamentos para diversas bandeiras de cartões de crédito.

Principais vantagens de possuir um cartão de crédito

Além de prático, cartões de créditos costumam ser um meio de pagamento que cede maior conforto ao usuário. Geralmente dão até 40 dias para o pagamento, facilitando na programação das contas.

O sistema ainda promove troca de milhas e descontos aos clientes. As milhas podem ser trocadas por passagens aéreas ou brindes após acumuladas. Os descontos podem ser obtidos em cinemas, lojas e muito mais de acordo com a bandeira do cartão ou do banco do consumidor.

Melhores cartões de crédito sem consultas ao Serasa ou SPC

Através dos diversos benefícios e facilidades, os cartões de créditos sempre estão sendo procurados. Mas para pessoas com históricos problemáticos ou com o nome comprometido, a aprovação para o benefício se torna mais difícil.

Alguns bancos disponibilizam meios mais práticos e menos burocráticos, sem avaliações para facilitar a aprovação de crédito. Cartões que contam com essa forma de análise podem contar com juros mais altos.

Para que os clientes obtenham os melhores cartões de crédito com maiores chances de validação e com mais funcionalidades, confira a lista com opção sem buscas ao Serasa ou SPC e menores taxas de juros.

Caixa Simples

Por meio do programa de cordialidade da bandeira Elo, o cartão Caixa Simples dá acesso a diversos benefícios. É disponibilizado para clientes do INSS de até 75 anos pela Caixa Econômica Federal. O cartão conta com isenção de juros rotativos e taxas anuais por volta de 3% ao mês.

Cartão Consignado BMG

O BMG propõe cartão consignado a servidores públicos dos convênios de Minas Gerais e São Paulo, pensionistas do INSS e aposentados. As taxas de juros variam, mas são em média de 3,05% ao mês. Essa alternativa de crédito disponibilizada pelo BMG está entre as melhores opções para clientes com CPF comprometido.

O usuário do sistema pode sacar até 69% do seu limite ou utilizá-lo como débito pré-pago. O cartão também dispõe de descontos característicos em farmácia por obter bandeira internacional Mastercard.

Cartão consignado Banco Inter.

O banco Inter também conta com um cartão de crédito consignado, onde não tem consultas ao CPF e não cobra taxas de juros anuais. O cliente do banco pode desbloquear o cartão para uso internacional e também contar com saque de até 90% de seu limite disponível.

Crédito pré-pago PagSeguro.

A PagSeguro oferece um cartão de crédito pré-pago. O meio conta com aprovação sem consultas a órgãos de proteção. O cartão dispõe da bandeira Mastercard e para utilizá-lo é necessário apenas carregá-lo antes das compras.

Através das opções, o cliente deve observar as vantagens disponibilizadas e escolher o meio que mais combina com seu perfil financeiro. É bom lembrar que parte dos cartões de crédito citados acima, são direcionados a servidores públicos, clientes do INSS ou funcionários de empresas privadas. Porém, outros cartões como os pré-pagos podem beneficiar toda clientela.